В ГД внесли проект обращения об ограничении использования пальмового масла

Госдума также предложит кабмину рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства внес на рассмотрение в палату парламента проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование пальмового масла в пищевых продуктах. Документ опубликован в думской электронной базе.

Госдума "считает принципиально важным обратиться к правительству РФ по вопросу введения ограничений на использование пальмового масла при производстве пищевых продуктов, прежде всего, предназначенных для детского питания", сообщается в проекте.

Авторы обращения отмечают недостаточный уровень контроля за качеством пальмового масла, условиями его транспортировки, а также соблюдением требований к его маркировке и информированию потребителей о составе продукции. Госдума просит предоставить позицию правительства по этому обращению до 1 декабря.

Акцизы и пошлины

ГД также может предложить правительству РФ рассмотреть вопрос повышения таможенной пошлины на пальмовое масло и введения акцизов на него.

"Государственная дума предлагает правительству Российской Федерации представить позицию по следующим вопросам: <…> введение акцизов на пальмовое масло, взимаемых таможенными органами", - сообщается в тексте документа, размещенного в думской электронной базе.

Кроме того, правительству предлагается рассмотреть вопрос повышения ставки таможенной пошлины на пальмовое масло. Согласно проекту обращения, Госдума также предлагает создать единую платформу для мониторинга технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла.

Помимо этого, депутаты попросят кабмин рассмотреть возможность усиления ответственности за введение потребителей в заблуждение, в том числе в части использования в молочной продукции заменителей молочных жиров, снижения содержания белка. Также депутаты призовут принять в РФ программы по развитию молочного и мясного животноводства.