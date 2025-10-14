Акционеры "М.Видео" одобрили проведение допэмиссии акций по открытой подписке

Фактический объем выпуска будет зависеть от рыночного спроса и цены акции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Акционеры российской компании в сфере бытовой техники и электроники "М.Видео" одобрили проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом размещения до 1,5 млрд акций по открытой подписке, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Акционеры компании приняли решение отменить проведение дополнительной эмиссии в размере 500 млн обыкновенных акций в формате закрытой подписки и согласовать проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом до 1,5 млрд обыкновенных акций в формате открытой подписки", - сказано в сообщении.

Фактический объем выпуска будет зависеть от рыночного спроса и цены акции. Цена размещения, включая стоимость для лиц, обладающих преимущественным правом приобретения, будет утверждена решением совета директоров компании до начала размещения и определена в соответствии с действующим законодательством и рыночной практикой. Завершение ключевых этапов размещения планируется до конца 2025 года, отметили в пресс-службе.

Несколько крупных акционеров подтвердили участие в дополнительной эмиссии. Все действующие акционеры, включая миноритариев, смогут реализовать преимущественное право на приобретение акций пропорционально своей доле.

Как отметил генеральный директор "М.Видео" Феликс Либ, средства от дополнительной эмиссии будут направлены на снижение долговой нагрузки компании и пополнение оборотного капитала.

О допэмиссии

Ранее акционеры ПАО "М.Видео" на годовом собрании 17 июня 2025 года одобрили увеличение уставного капитала компании через дополнительный выпуск 500 млн акций по закрытой подписке. В материалах ретейлера указывалось, что круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций, - это ООО "КэпиталГард", ПАО "ЭсЭфАй", ООО "ЭсЭфАй Кэпитал", ООО "Лэнбури".

"М.Видео-Эльдорадо" в середине мая сообщила, что акционеры компании завершили дофинансирование ретейлера на 30 млрд рублей. Итоговой частью процесса докапитализации станет допэмиссия акций по закрытой подписке - как ожидается, в результате акционеры могут перераспределить свои доли в компании. Ретейлер указывал, что ряд крупных акционеров и инвесторов подтвердили свое участие в допэмиссии.

О компании

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из 1 226 магазинов в 376 городах России и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.