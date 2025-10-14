Сийярто рассказал, когда ожидается заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2"

Это произойдет в начале 2026 года, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 14 октября. /ТАСС/. Заливка "первого бетона" в фундамент венгерской АЭС "Пакш-2", сооружаемой по проекту Росатома, планируется в начале 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подтвердив, что ввод в строй двух новых энергоблоков в Пакше по-прежнему намечен в первой половине 2030-х годов.

Глава МИД напомнил, что в июне администрация США отменила ранее введенные санкции против России, которые мешали финансированию работ по строительству второй очереди венгерской АЭС. Евросоюз также освободил этот проект от ограничений. Как подчеркнул Сийярто, сейчас "ни европейские, ни американские санкции не препятствуют строительству". "Первый бетон" будет залит уже в начале следующего года, а это значит, что даже по международным стандартам это будет считаться строящейся АЭС", - сказал министр в интервью венгерскому новостному порталу baon.hu.

Он также выразил надежду на то, что подключение к сети двух новых энергоблоков станции в Пакше удастся осуществить "в начале следующего десятилетия, примерно к 2032 году". Таким образом, Сийярто дал понять, что рассчитывает на сохранение прежних сроков ввода в строй АЭС "Пакш-2", несмотря на существенные задержки в строительстве.

Из-за американских санкций, введенных в конце 2024 года против Газпромбанка, через который идут расчеты по проекту, работы на стройплощадке в Пакше были приостановлены в первой половине этого года. Возобновить их пока не удалось, поскольку Венгерское ведомство по атомной энергии еще не выдало лицензию на осуществление работ по сооружению фундаментной плиты энергоблока №5. Ожидается, что разрешение будет дано в ноябре, и примерно через два с половиной месяца после этого может состояться заливка "первого бетона". Она считается важным событием, поскольку после этого начинается непосредственное строительство станции.

В настоящее время в Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно идет строительство ее второй очереди - пятого и шестого энергоблоков по проекту "Пакш-2", разработанному Росатомом. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х годов мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт. При этом доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%.