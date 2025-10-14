МВФ: торговые войны могут привести к падению мирового ВВП на 0,3 п.п.

Прогнозируется также, что рост глобального ВВП составит в 2025 году 3,2%, отметил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд считает, что нынешние торговые войны способны привести к падению мирового ВВП на 0,3 процентных пункта. Об этом сообщил на пресс-конференции главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, комментируя резкие торговые противоречия между США и Китаем.

"В сценарии, который мы исследуем и который, я хочу это подчеркнуть, необязательно привязан к тому, что мы видим, легко может быть снижение мирового ВВП на примерно 0,3 п.п.", - заявил Гуринша.

"Конечно, объявления прошлой недели (высказывания президента США Дональда Трампа и решения правительства КНР - прим. ТАСС) заставляют всех нас понять, что неопределенность в торговле все еще сохраняется. Это, разумеется, может сказаться на перспективах [мировой экономики]", - подчеркнул специалист. По его словам, ситуация остается очень динамичной, "идет множество обсуждений". "Это в определенном смысле в большей степени риск снижения [уровня мирового ВВП]", - признал Гуринша. Он не отрицал, что нужно думать и о том, "что может произойти, если окажутся приняты негативные торговые меры, введены ограничения на экспорт критически важных материалов". Ситуация потенциально чревата тем, что "мировая экономика начнет развиваться хуже, если напряженности в торговле возрастут", отметил эксперт.

Кроме того, указал он, "неопределенность, относящаяся к торговой политике в будущем, уже сокращает масштабы экономической деятельности" в мире. Это наблюдается прежде всего в инвестиционной сфере за пределами сектора высоких технологий, уточнил Гуринша.

В очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне, прогнозируется, что рост глобального ВВП составит в 2025 году 3,2% и 3,1% - в 2026 году.