Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Мишустин: уровень безработицы по итогам августа достиг 2,1%

По итогам семи месяцев реальные зарплаты в России выросли на 4,5%, отметил премьер-министр страны
Редакция сайта ТАСС
13:25

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы по итогам августа, в соответствии с данными Росстата, составил 2,1%. Об этом сообщил на стратегической сессии правительства РФ премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Уровень безработицы по итогам августа, по данным Росстата, достиг 2,1%", - отметил премьер-министр. По его словам, по итогам семи месяцев реальные зарплаты в РФ выросли на 4,5%. "Одновременно занимаемся повышением эффективности реального сектора и социальной сферы", - добавил председатель правительства. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия