Эксперт Массух: России нужно создать типовое ПО для промышленности

Это необходимо для сокращения отставания в импортозамещении, заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Российским разработчикам необходимо консолидировать свои усилия и создать более универсальные программные решения для промышленных предприятий для сокращения отставания в импортозамещении этих продуктов. Об этом заявил на форуме "Проф-IT", который проходит в Омске, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

"Следующая задача, которую мы видим, - это поиск типовых решений. Такая задача сейчас стоит для промышленности и, кстати, для коммерческого сектора. <...> Уже пришло время, когда можно консолидировать эти решения и создавать большие бренды. У нас зачатки есть практически в каждом классе ПО (программного обеспечения - прим. ТАСС), есть по два-три крупных игрока, вокруг которых, скорее всего, надо будет объединяться", - сказал Массух.

Он отметил, что видит проседание в импортозамещении именно промышленного софта. "[Программы] для проектирования, управления производством, ресурсами - здесь есть к чему стремиться. И там очень много связок с железом, АСУ ТП системы (автоматизированные системы управления технологическим процессом - прим. ТАСС) завязаны на достаточно серьезных программно-аппаратных решениях", - пояснил директор центра.

В качестве примера он привел отечественного производителя автомобилей, у которого европейский партнер выключил все программное обеспечение. "Они за два месяца восстановили [процесс], причем они подняли некоторый софт еще с 1970-х годов, - рассказал Массух. - Но когда появляется софт для определенного заказчика, то он хорош именно для него, но не очень хорош для какого-нибудь КАМАЗа, если говорить про автоиндустрию".

Эксперт также напомнил, что в 2022 году Россия столкнулась с массовыми отключениями зарубежного ПО для остановки различных отраслей экономики. При этом дилемма "делать ставку на российский или импортный софт" сохраняется до сих пор. "Сейчас все бросились [внедрять] искусственный интеллект. А на чем он основан, как он сделан? Опять вот не задумываются. А через 10 лет, когда его начнут отключать, какие-то отрасли столкнутся с тем же самым", - подчеркнул Массух.

XIII Всероссийский форум "Проф-IT" проходит в Омске 14 и 15 октября. Его участниками стали представители 56 регионов РФ. Программа включает более 20 мероприятий, которые охватывают перспективы импортозамещения в программном обеспечении, цифровизацию здравоохранения, сферы культуры и градостроительной деятельности, вопросы информационной безопасности. Также на форуме пройдет награждение победителей всероссийского конкурса проектов цифрового развития регионов "ПРОФ-IT", на участие в котором подано 275 проектов из 38 регионов.