Reuters: Broadcom создаст новый сетевой чип

Он составит конкуренцию Nvidia, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Американская компания Broadcom создаст новый сетевой чип Thor Ultra, который станет конкурентом микросхемам американской корпорации Nvidia. Об этом сообщило агентство Reuters.

"В условиях наличия рассредоточенных компьютерных систем сеть играет чрезвычайно важную роль в развитии кластеров [данных]. Не удивлен, что в каждой компании, связанной с графическими процессорами, хотят быть уверенными, что они являются частью сети", - заявил первый вице-президент компании Broadcom Рэм Велага.

Агентство сообщает, что Thor Ultra позволит компаниям разрабатывать компьютерные системы на базе искусственного интеллекта, которые смогут собирать воедино информацию с сотни тысяч чипов, обрабатывающих данные. Чип будет выполнять функцию важного связующего звена между ИИ-системой и остальным центром обработки данных.

Thor Ultra составит конкуренцию микросхемам компании Nvidia и позволит Broadcom больше контролировать сетевые коммуникации в центрах обработки и хранения данных, поясняет Reuters.

13 октября американские компании OpenAI и Broadcom объявили о заключении крупного партнерства для разработки специализированных чипов и сетевого оборудования. Ожидается, что мощность центров обработки данных для систем ИИ будет увеличена на 10 гигаватт. Компании начнут устанавливать серверные стойки во второй половине 2026 года, а внедрение оборудования должно быть завершено к концу 2029 года.