Минтранс работает над открытием закрытых аэропортов

Возобновление их деятельности зависит от вопросов безопасности, указал глава министерства Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ работает над возобновлением работы закрытых аэропортов, однако их открытие зависит от вопросов безопасности. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

"Мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшее время будут позитивные новости, но это зависит от безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возобновлении работы аэропортов.

На данный момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

Ранее некотоые региональные СМИ сообщили, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону откроется 26 октября. Однако в Росавиации ТАСС опровергли возобновление работы аэропорта Платов, авиагавань остается закрытой по соображениям безопасности.