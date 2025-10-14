МВФ ожидает роста экономики Украины в 2025 году на 2%

В 2024 году показатель составил 2,9%

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают, что рост экономики Украины в текущем году составит 2%. Такая оценка содержится в представленном в Вашингтоне очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Из него следует, что рост экономики Украины в 2025 году оценивается в 2%, тогда как в 2024 году он составил 2,9%. В 2026 году экономика Украины вырастет, по прогнозу аналитиков МВФ, на 4,5%.

Инфляция в стране по итогам текущего года составит 12,6% в сравнении с 6,5%, зафиксированными по итогам прошлого года. В следующем году она замедлится до 7,6%, полагают эксперты. Отрицательный платежный баланс Украины вырастет с минус 7,2% в прошлом году до минус 16,5% в этом году. Уровень безработицы в стране, по прогнозу специалистов фонда, снизится с 13,1% в 2024 году до 11,6% в текущем и 10,2% в следующем годах.