Косачев: ExxonMobil уклоняется от досудебных процедур с Россией

Это происходит из-за опасений санкций США, подчеркнул вице-спикер Совфеда

МОСКВА,14 октября. /ТАСС/. Компания ExxonMobil уклоняется от участия в досудебных процедурах с Россией, которые предусмотрены соглашением между сторонами, поскольку опасается санкций США. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на круглом столе "Юрисдикция международных судебных и арбитражных органов в отношении РФ" в Совфеде.

"Назревает спор с ExxonMobil по соглашению о разделе продукции "Сахалин-1". Нашу страну обвиняют в якобы экспроприации активов компании в ответ на введенные санкции в 2022 году, Россия настаивает на соблюдении досудебных процедур, которые предусмотрены соглашением, но ExxonMobil от них уклоняется, опасаясь санкций США", - сказал Косачев.

В августе президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта "Сахалин-1", касающиеся передачи доли в нем иностранным участникам.

Теперь иностранным компаниям надо выполнить ряд условий: заключить договоры на поставку иностранного оборудования и запчастей для проекта о техническом сотрудничестве, перевести на счет нового оператора денежные средства из ликвидационного счета по СРП, а также способствовать отмене санкций, влияющих негативно на "Сахалин-1".

В сентябре кабмин РФ уточнил, что японская Sodeco и индийская ONGC Videsh получают долю в проекте после выполнения прописанных в августовском указе условий.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске "Сахалин-1". Правительство РФ тогда разрешило передать долю 20% в новом операторе индийской ONGC Videsh Limited, 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания американской ExxonMobil) - 30%, но ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" - до 1 января 2026 года.