Законопроект о беспилотном движении в РФ может регулировать рельсовый транспорт

Задачей подготовки документа является обеспечение безопасной, юридически определённой и экономически эффективной эксплуатации ВАТС на автомобильных дорогах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Разрабатываемый законопроект о беспилотном движении может касаться регулирования и рельсового транспорта, сообщила ТАСС директор ассоциации "Цифровой транспорт и логиcтика" Полина Давыдова.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу и профильным ведомствам разработать законопроект о беспилотном движении, внести этот документ в правительство планируется в первом квартале 2026 года.

Как отметила Давыдова, в проекте федерального закона прорабатывается понятийный аппарат и правила для всех участников рынка: от производителей, владельцев и авторизованных сервисных центров до операторов и системы операторского контроля, а также порядок допуска ВАТС на автомобильные дороги. "На базе ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" мы координируем эту работу совместно с Минтрансом РФ и бизнес-сообществом, включая проработку распространения регулирования на рельсовый транспорт", - отметила она.

По словам Давыдовой, задачей подготовки документа является обеспечение безопасной, юридически определённой и экономически эффективной эксплуатации ВАТС на автомобильных дорогах .

Савельев провел совещание по развитию беспилотного транспорта, на котором был утвержден план по внедрению на российских дорогах транспортных средств пятого уровня автоматизации - полностью беспилотных грузовых автомобилей. "Дорожная карта" предполагает создание правовой базы для использования высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования, разработку и тестирование транспортных средств 5-го уровня автоматизации, а также разработку концепции развития рынка грузоперевозок с использованием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах до 2035 года.