Акции "М.Видео" на Мосбирже перешли к росту на решении о проведении допэмиссии

К 16:20 мск бумаги перешли к росту до 64,35 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость акций "М.Видео" (ретейлер "М.Видео-Эльдорадо", который объединяет две российские сети бытовой техники и электроники), перешли к росту после снижения, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такая динамика отмечена на фоне решения акционеров компании одобрить проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом размещения до 1,5 млрд акций по открытой подписке.

По данным на 16:10 мск, акции "М.Видео" снижались на 8,19%, до 57,7 рубля за бумагу. К 16:20 мск бумаги перешли к росту до 64,35 рубля (+2,39%).

Как говорится в сообщении компании, акционеры "М.Видео" решили отменить проведение допэмиссии в размере 500 млн обыкновенных акций в формате закрытой подписки и согласовать проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом до 1,5 млрд обыкновенных акций в формате открытой подписки.

Как отметил генеральный директор "М.Видео" Феликс Либ, средства от дополнительной эмиссии будут направлены на снижение долговой нагрузки компании и пополнение оборотного капитала.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из 1 226 магазинов в 376 городах России и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.