Метелев считает правильными ограничения на вкусовые добавки в вейпах

Это помогает пресечь вовлечение детей в курение, отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев считает правильными введенные в нескольких странах ограничения на использование вкусовых добавок, которые могут использоваться в вейпах. Это помогает пресечь вовлечение детей в курение, сказал он в интервью ТАСС.

Парламентарий отметил, что более 50 стран успешно регулируют сферу продажи вейпов. По его словам, половина из этих стран полностью запретила продажу вейпов, в то время как другая половина ввела ограничения, касающиеся как вкусов, так и мест продажи. "Во многих странах остаются только три вкуса - табак, ментол и мята. <…> Там нет клубнички, там нет крем-брюле, там нет яблока с корицей и всего остального, что привлекает детей и молодежь. И, на мой взгляд, это правильный путь", - подчеркнул Метелев.

Он также отметил, что в ряде стран вейпы продаются только в специализированных магазинах. "[Продаются] даже в аптеках в некоторых странах, которых мало. Чтобы купить вейп, надо постараться. Надо поехать куда-то в конец города и найти его. Это серьезно заставляет задуматься, надо ли тебе вообще это или нет", - подчеркнул депутат.

Метелев также считает, что регионам России надо предоставлять полномочия по введению запрета на продажу вейпов на своих территориях. "Такое право нужно регионам предоставить. Субъекты, губернаторы, которые считают, что в их регионе [вейпов] не должно быть, должны иметь право это организовать", - добавил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах сообщил, что депутаты в ближайшие месяцы рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. С такой просьбой к президенту обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, аналогичные предложения ранее поступали от руководителей других регионов, родителей и учителей. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.