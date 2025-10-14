В Нижней Саксонии инвестируют €7 млн в защиту от БПЛА

Число инцидентов с неизвестными беспилотниками в регионе увеличилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Власти федеральной земли Нижняя Саксония на северо-западе Германии планируют в 2026 году инвестировать €7 млн в современные технологии противодействия БПЛА, поскольку число инцидентов с неизвестными беспилотниками в регионе увеличилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на данные местной полиции.

По ее информации, к середине сентября 2025 года этот показатель составил 257 случаев, что практически в два раза больше, чем годом ранее. "Беспилотники над стратегически важными объектами и аэропортами - уже не исключение, а правило", - заявил глава полицейского профсоюза Нижней Саксонии Патрик Зегерс. В этой связи он призвал к "четкому распределению обязанностей без долгих дискуссий", ясной правовой базе и достаточному количеству персонала. Нижняя Саксония, по его словам, не должна отставать в области противодействия БПЛА.

Земельные власти, как отмечает NDR, планирует в 2026 году инвестировать €7 млн в современные технологии противодействия БПЛА, такие как системы радиоэлектронного подавления и дроны-перехватчики. "Однако одних этих технологий недостаточно", - заявил Зегерс. Региональная полиция, по его мнению, должна "действовать в сотрудничестве с федеральной полицией и Бундесвером (ВС ФРГ), а также координировать эти действия по всей стране".

8 октября правительство ФРГ приняло проект по реформированию федерального закона о полиции, который предусматривает, в частности, расширение полномочий правоохранительных органов в области борьбы с подозрительными беспилотниками. Именно федеральная полиция будет обеспечивать защиту от неопознанных БПЛА на таких объектах, как аэропорты, железнодорожные вокзалы, здания министерств или суда. Ей будет позволено нейтрализовать их, для чего будет закуплена соответствующая техника - от систем радиоэлектронного подавления вплоть до лазеров. До сих пор в законе о полиции практически не упоминалась тема противодействия БПЛА.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.