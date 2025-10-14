МВФ увидел в росте рынка стейблкойнов угрозу стабильности финансового сектора

Одним из главных последствий станет то, что слабые экономики могут столкнуться с заменой их валют и снижением эффективности политических инструментов, отмечается в докладе фонда

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Расширение рынка стейблкойнов и рост их популярности могут негативно сказаться на стабильности финансового сектора. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Рынок [стейблкойнов] быстро вырос с примерно $3 млрд в 2019 году до более $230 млрд в 2025 году, в основном за счет USDT (Tether), USDC (Circle) и других стейблкойнов, обеспеченных фиатными валютами и привязанных к доллару США", - говорится в документе.

Как отмечается в докладе, одним из главных последствий станет то, что слабые экономики могут столкнуться с заменой их валют и снижением эффективности политических инструментов. Кроме того, аналитики отмечают, что более широкое использование стейблкойнов может привести к изменениям в структуре рынка облигаций: это в свою очередь вызовет эффект дезинтермедиации (устранения посредников) на рынке кредитования.

Также аналитики МВФ указали, что в случае распространения панических настроений среди инвесторов и избавления от таких активов может возникнуть "вынужденная продажа резервных активов".