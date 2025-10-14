Профильная ассоциация ждет спада рынка лома в России

В 2025 году он снизится на 19%, считает глава ассоциации Виктор Ковшевный

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Падение спроса на лом черных металлов в РФ продолжится до 2027 года, прежде чем рынок начнет медленное восстановление. Об этом сообщил ТАСС директор ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный. По его прогнозу, в этом году рынок лома снизится на 19%, в следующем - на 10-15%.

"В 2025 году мы ожидаем снижение где-то 19% по потреблению. В 2026 году ожидаем дальнейшее снижение, но, наверное, по итогам года - где-то 10-15%. В 2027 году - стабилизация и, возможно, уже некоторый медленный рост", - отметил он.

По мнению главы ассоциации, ждать восстановления рынка лома черных металлов стоит примерно через пять лет. "Мы в любом случае ожидаем, что рынок восстановится, если смотреть на перспективу 5-7 лет", - отметил он.

Ковшевный объяснил снижение рынка лома сокращением строительства на фоне высоких ипотечных ставок.

Он также отметил, что в условиях текущих цен ломозаготовителям трудно выполнять заказы металлургов из-за высокой себестоимости сбора и переработки лома. Восстановлению рынка начиная с 2027 года будут способствовать в том числе углеродные налоги в ряде стран, благодаря которым будет расти спрос на лом.