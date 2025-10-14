Алиханов: строительство 50 судов профинансируют в рамках льготного лизинга

Финансирование программы составит 43,6 млрд рублей, отметил глава Минпромторга

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Финансирование новой программы льготного лизинга гражданских судов составит 43,6 млрд рублей в 2026-2028 годах, это позволит профинансировать строительство около 50 судов. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Текущая редакция законопроекта предполагает выделение финансирования в объеме 43,6 млрд рублей в период 2026-2028 годов на новую программу льготного лизинга гражданских судов. Данная мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - сказал он.

Кроме того, в 2026 году планируется выделить 5 млрд рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта ГТЛК. Благодаря этому будет обеспечено строительство 40 пассажирских судов.

Также, по словам Алиханова, Минпромторг рассматривает включение электросудов в программу льготного лизинга.