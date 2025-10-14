Таджикистан и Сбер подписали меморандум об открытии в стране "Школы 21"

Соглашение заключили на полях международного инвестиционного форума Dushanbe Invest 2025

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Таджикистана и Сбер на полях международного инвестиционного форума Dushanbe Invest 2025 подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу о создании в стране школы программирования "Школа 21". Об этом сообщила Служба связи при правительстве республики.

"Школа 21" - школа цифровых технологий от Сбера. Она дает возможность кандидатам от 18 лет по итогам отборочных этапов бесплатно получить востребованную IT-профессию. "Школа 21" действует в ряде российских регионов.

В сообщении в Telegram-канале Службы связи говорится, что с таджикистанской стороны документ подписан при участии Агентства по инновациям и цифровым технологиям при президенте республики.

Ранее глава Службы связи Исфандиёр Садулло информировал, что в настоящее время ведется активная работа над открытием в Душанбе "Школы 21" для подготовки кадров в сфере информационных технологий. До этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit, что с рядом арабских стран обсуждается возможность открытия "Школы 21".