Индекс РТС замедлил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют

По состоянию на 17:55 мск показатель находился на уровне 1 001,79 пункта

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 15 октября до 79,96 рубля, евро - до 92,68 рубля, юаня - до 11,12 рубля.

По данным на 17:54 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи снижались на 1,4% - до 989,73 и 2 540,29 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:55 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 1 001,79 пункта (-0,2%), индекс Мосбиржи снижался до 2 542,75 пункта (-1,31%).