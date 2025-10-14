Bloomberg: Индия хочет к ноябрю достичь торговых договоренностей с США

По данным агентства, стороны нашли решения по большинству вопросов

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Индия форсировала торговые переговоры с США с целью достичь договоренностей в этом вопросе к ноябрю, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, индийские и американские власти работают над взаимно приемлемым планом, который в том числе будет охватывать закупки Индией российской нефти. Стороны, указывает агентство, нашли решения по большинству вопросов, в Нью-Дели выражают осторожный оптимизм, что переговоры удастся завершить уже к началу следующего месяца.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита премьер-министра республики Нарендры Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала США для переговоров. Американские чиновники во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем посетили Нью-Дели 16 сентября, и МИД Индии назвал очередной раунд состоявшихся обсуждений позитивным.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Нью-Дели расценивает эти действия как несправедливые.