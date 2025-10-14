В ДНР намерены построить завод по производству железобетонных конструкций

Для строительства инвестору передали участок площадью более 25,6 га

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Инвестор намерен построить в Донецкой Народной Республике завод по производству железобетонных конструкций. Власти региона передают инвестору под строительство участок площадью более 25,6 га, сообщается в Telegram-канале правительства ДНР.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов провел рабочее совещание в ДНР. В совещании приняли участие представители ППК "Единый заказчик", ППК "Фонд развития территорий", Единого института пространственного планирования РФ и профильных департаментов Минстроя России. На встрече обсуждали восстановление и развитие региона.

"В рамках реализации программы индивидуального жилищного строительства определен земельный участок площадью более 25,6 га для передачи инвестору с целью строительства завода по производству железобетонных конструкций. Регион совместно с руководством города готовит площадку для захода инвестора", - сказано в сообщении.

В региональном кабмине добавили, что в ДНР также намерены возвести новый кампус мариупольского филиала Московского государственного строительного университета. Специалисты разрабатывают архитектурно-градостроительную концепцию, а также выбирают площадку под строительство. "Представили презентацию проекта генерального плана муниципального образования "Городской округ Мариуполь" ДНР. В рамках проекта, срок которого определен до 2035 года, выполнено функциональное зонирование всей территории городского округа площадью более 24 тыс. га. Предусмотрено развитие города с планируемой численностью свыше 500 тыс. человек", - сообщили там.