На II Таврическом форуме обсудят экономический потенциал Донбасса и Новороссии

Участники представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В Москве с 5 по 6 декабря пройдет II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум, в нем примут участие более 1 тыс. инвесторов. На форуме обсудят социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, сообщили организаторы форума.

"5-6 декабря 2025 года в Москве пройдет II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов соберутся в Доме Союзов в Москве, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов", - говорится в сообщении.

Форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России и регионов Донбасса и Новороссии. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание обратят на проекты в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

По словам советника губернатора Херсонской области, директора фонда "Перспективное развитие Херсонской области" Руслана Сыртланова, развитие регионов Донбасса и Новороссии является областью инвестиционно выгодных возможностей для ответственного бизнеса. "Мы делаем ставку на концепцию „бизнес-патриотизма“ для привлечения капитала в ключевые отрасли. Концепция „бизнес-патриотизма“ предполагает, что частные инвестиции становятся не просто экономически выгодными, но и социально ответственными, внося прямой вклад в укрепление суверенитета и в будущее страны", - подчеркнул он.

Организаторы отметили, что программа форума рассчитана на два дня. В первый будут обсуждаться стратегические вопросы развития территорий Донбасса и Новороссии. Второй посвятят будущему регионов с точки зрения развития образования, промышленного развития и роли молодежи.

II Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ) проводится по поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Организаторами II ТИЭФ выступают постоянное представительство Херсонской области при правительстве Российской Федерации, фонд «Перспективное развитие Херсонской области», администрация губернатора Херсонской области и правительство Херсонской области.