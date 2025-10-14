В Москве стартует форум туристических территорий

Мероприятие объединит более 5 тыс. участников - представителей федеральных и региональных органов власти, инвесторов, девелоперов, отельеров, технологических компаний и производителей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Форум туристических территорий (FTT-2025) пройдет 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники", деловая программа форума будет сосредоточена на инвестиционных проектах, технологических решениях и стратегии импортозамещения, сообщили организаторы.

Форум объединит более 5 тыс. участников - представителей федеральных и региональных органов власти, инвесторов, девелоперов, отельеров, технологических компаний и производителей. Деловая программа включает 50 круглых столов, 36 отраслевых сессий, презентации инвестиционных проектов и стратегические дискуссии с лидерами индустрии.

Особое внимание будет уделено импортозамещению. В рамках форума пройдет выставка российских решений для туризма, HoReCa, горнолыжной и спортивной инфраструктуры. Компании представят оборудование и технологии, способные заменить зарубежные аналоги. Корпорация "Туризм.РФ" презентует новые земельные участки, выделенные под развитие туристической инфраструктуры. В фокусе - поиск девелоперов, операторов и отельеров, готовых реализовать проекты в разных регионах страны.

Одним из ключевых направлений форума станет развитие горнолыжной индустрии. 15 октября состоится торжественная церемония вручения премии Ski Business Award, которая в этом году собрала рекордные 245 заявок. Будет вручено более 60 наград в категориях: горнолыжные комплексы, производители оборудования, отели, рестораны и персоналии, внесшие вклад в развитие отрасли.

