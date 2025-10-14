Новак заявил о ренессансе долгосрочных контрактов на энергетическом рынке

Вице-премьер России назвал длительные соглашения ключевым инструментом стабильности

Вице-премьер РФ Александр Новак © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Долгосрочные контракты на энергетическом рынке сейчас переживают ренессанс и становятся ключевым инструментом стабильности на мировом рынке. Об этом в своей авторской колонке для газеты "Ведомости" написал вице-премьер РФ Александр Новак к Российской энергетической неделе.

"Период доминирования спотовых цен показал свою уязвимость для шоков и спекулятивной волатильности. Мы наблюдаем ренессанс долгосрочных контрактов как надежного инструмента, который гарантирует производителям окупаемость масштабных инвестиций, а потребителям - предсказуемые объемы и цену. Это краеугольный камень стабильности в противовес краткосрочной рыночной конъюнктуре", - написал Новак.

В качестве успешных примеров такого подхода он привел газопроводы "Сила Сибири" и "Дальневосточный маршрут" в Китай, а также продолжающиеся поставки российского газа по долгосрочным контрактам в Венгрию, Словакию и Сербию.

"Такие же продолжительные отношения в области торговли энергоносителями у России сложились со странами СНГ", - подчеркнул Новак.