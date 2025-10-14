Российскую энергетическую неделю в Москве посетят 5 тыс. представителей из 85 стран

РЭН пройдет под девизом "Создавая энергетику будущего вместе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве с 15 по 17 октября, соберет 5 тыс. представителей из 85 стран. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для газеты "Ведомости".

"Участие в Российской энергетической неделе подтвердили 5 тысяч представителей из 85 стран - главы правительств и министры, руководители ведущих отраслевых компаний, эксперты и аналитики", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что форум, проходящий уже в восьмой раз, стал одной из ключевых мировых площадок для обсуждения трендов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В этом году РЭН пройдет под девизом "Создавая энергетику будущего вместе", что отражает стремление мирового сообщества к поиску баланса и определению новых направлений развития энергетики.