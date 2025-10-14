В Петербурге откроется международная агропромышленная выставка "Агрорусь"

Форум включает конгрессную программу - более 30 мероприятий, демонстрационные и дегустационные зоны, а также индивидуальные B2B-переговоры закупщиков и поставщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2025" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге с 15 по 17 октября. Ожидается, что свои достижения продемонстрируют представители более 10 регионов России, а также Белоруссии и Китая, сообщается на сайте мероприятия.

"С 15 по 17 октября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" пройдет 34-я Международная агропромышленная выставка "Агрорусь". В 2025 году проект представлен в обновленном формате, в центре внимания - реальные бизнес-результаты участников продовольственного рынка и активное внедрение современных технологий. <…> Экспозиция выставки "Агрорусь" объединит коллективные стенды Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики и Новосибирской области, а также участников более чем из десяти регионов России, Республики Беларусь и Китая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что форум включает конгрессную программу - более 30 мероприятий, демонстрационные и дегустационные зоны, а также индивидуальные B2B-переговоры закупщиков и поставщиков. Ключевым бизнес-мероприятием станет "Центр деловых контактов. Международные дни Retail и HoReCa", который будет работать в течение двух дней: 15 октября - день Retail с участием крупнейших торговых сетей и маркетплейсов, 16 октября - день HoReCa для ресторанных групп, отелей и кофеен.

Как сообщают организаторы, в 2024 году в Центре деловых контактов участвовали более 45 компаний ретейла и 43 ресторанные и гостиничные группы, в этом году добавятся международные делегации, будут расширены промоактивности партнеров.

В центре внимания форума - цифровизация продовольственной индустрии и импортонезависимые решения, FoodTech и "здоровое будущее", экспорт продукции, подготовка кадров, наука и образование для отрасли. Среди знаковых мероприятий - сессия "Аграрный экспорт России. Динамика и перспективы развития" при участии ФГБУ "Агроэкспорт" Минсельхоза России, IV конференция БРИКС и БРИКС+ по устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности и другое.

На выставке посетители смогут ознакомиться с изделиями из экологически безопасных полимеров на основе вспененных материалов, с современными каркасными и каркасно-панельными решениями для домостроения, линейками готовых кормов для фермерских хозяйств, разработками в области трансплантации эмбрионов и микроклонального размножения, а также беспилотными авиационными системами для агросектора.