Слуцкий предложил создать рейтинг управляющих компаний на базе ГИС ЖКХ

Низкий рейтинг сможет стать основанием для лишения лицензии или расторжения договора с жильцами, отметил лидер ЛДПР

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму пакет законопроектов, направленных на усиление контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве. Один из них предусматривает создание рейтинга управляющих компаний на базе Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Для наведения порядка в отрасли ЛДПР разработала и в ближайшее время внесет пакет законопроектов, направленных на усиление контроля и прозрачности. Один из них предусматривает создание публичного рейтинга управляющих компаний на базе ГИС ЖКХ", - сказал Слуцкий.

По его словам, низкий рейтинг станет основанием для лишения лицензии, расторжения договора с жильцами и сигналом для внеплановой проверки компании со стороны жилищной инспекции.