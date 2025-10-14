Леонов: комитет ГД поддержит запрет продажи вейпов на остановках

Такая мера позволит сократить территориальную доступность табака и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения, отметил депутат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в ходе сегодняшнего заседания поддержит в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках. Об этом сообщил ТАСС глава думского комитета Сергей Леонов (ЛДПР).

Депутат напомнил, что в настоящий момент продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов - в "потенциальных местах скопления большого количества людей".

"Теперь же по предложению Законодательной думы Хабаровского края продажа всей никотонисодержащей продукции на остановках будет ограничена. По факту это будет означать запрет на продажу не только табака, но и вейпов в ларьках на остановках. Комитет по охране здоровья поддержит данный проект закона на своем заседании", - сказал Леонов.

Парламентарий также выразил уверенность, что такой запрет "будет способствовать как минимум сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения".