В СФ предлагают разработать новые меры поддержки сферы радиоэлектроники

Речь идет о формировании госзаказа на производство программно-аппаратных комплексов и аппаратуры, а также о запуске специальных программ по модернизации и стимулированию инвестиций в отрасль, заявил сенатор Артем Шейкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Законодатели предлагают Минпромторгу и Минцифры разработать дополнительные меры государственной поддержки разработчиков, производителей и заказчиков программно-аппаратных комплексов, радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной базы. Как сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, соответствующие рекомендации содержатся в решении секции "Цифровая промышленность".

"Предлагаемые рекомендации направлены на то, чтобы создать дополнительный комплекс мер государственной поддержки разработчиков, производителей и заказчиков отечественных решений. Речь идет о формировании государственного целевого заказа на разработку и производство доверенных программно-аппаратных комплексов и радиоэлектронной аппаратуры, о запуске специальных программ по модернизации производственных мощностей и стимулированию инвестиций в отрасль", - сказал сенатор.

По его словам, отдельное внимание предлагается уделить финансовым инструментам поддержки: льготному кредитованию производителей и заказчиков, возмещению недополученных доходов, налоговым преференциям, а также кадровому развитию. "Крайне важно, чтобы инженерные и конструкторские профессии вновь стали престижными, а молодые специалисты видели реальную мотивацию работать в сфере отечественной радиоэлектроники. Для этого необходимы целевые образовательные программы, поддержка молодых кадров", - пояснил Шейкин.

Не менее важно, отметил он, создать стимулы для самих субъектов критической информационной инфраструктуры - банков, телекомов, крупных промышленных предприятий - чтобы переход на отечественные доверенные решения был не формальностью, а экономически оправданным шагом.

"Государство может участвовать в этом процессе не только как регулятор, но и как инвестор, входя в капитал компаний и помогая им перейти на российские технологии. Эти меры должны стать не временной антикризисной поддержкой, а частью долгосрочной государственной политики. Только так можно выстроить устойчивый и самодостаточный контур цифрового и технологического развития страны, в котором доверенные российские решения станут естественной основой для экономики, промышленности и государственного управления", - заключил он.