Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200

На 04:12 мск цена на драгметалл выросла на 0,64% и составила $4 202,4 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 200 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:12 мск, цена на драгметалл составляла $4 202,4 за тройскую унцию (+0,64%). По состоянию на 04:27 мск стоимость золота ускорила рост до $4 205,1 за тройскую унцию (+0,7%).