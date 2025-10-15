Глава "Финуслуг": ИИ способен повлиять на рост капитализации финрынка

Интеграция нейросетей позволит минимизировать рутинные действия, отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ Игорь Алутин

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) способен повлиять на рост капитализации финансового рынка России. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Финополис-2025" заявил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

"Мы планируем обновление клиентских путей "Финуслуг" за счет интеграции нейросетей в действующие продукты и запуск новых сервисов с их использованием, чтобы свести к минимуму рутинные действия пользователей маркетплейса. Для этого нужно сделать протоколы ИИ-агентов такими, чтобы они могли автоматически и без ошибок проводить операции. Это и позволит нам произвести значительный рывок в применении искусственного интеллекта, что в том числе должно оказать влияние на задачу повышения капитализации отечественного рынка ценных бумаг", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 15 октября в 10:00 мск.