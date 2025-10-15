"Кибердом": часть глав МСП боятся утечек данных из-за некомпетентных ИТ-отделов

Некоторые менеджеры опасаются, что на сохранность данных повлияет неправильная работа софта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Владельцы и топ-менеджеры малых и средних предприятий опасаются утечек данных по нескольким причинам, среди которых - их персонал или "некомпетентность" именно ИТ-отделов, показал опрос, проведенный ИТ-кластером "Кибердом" (имеется в распоряжении ТАСС).

Так, утечек по вине персонала боятся 36%, ИТ-отделов - 24%. Чуть меньшее число (22%) из 1,4 тыс. опрошенных опасается действий сотрудников с умыслом утечки.

При этом неправильной работы софта, способной повлиять на сохранность данных, боятся еще меньше людей - 18%. Тем не менее, большая часть (62%) опрошенных все же страшится именно действий извне.

С киберинцидентами сталкивались 46% опрошенных, говорят составители опроса и отмечают, что "нарушения кибербезопасности затрагивают не только крупные компании и госорганы". Но ущерб в МСП "пока" не так критичен, существенные потери отметили лишь 2% респондентов.