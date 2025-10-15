Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал рост

К 07:10 мск показатель находился на отметке в 2 544,17 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,16% и находился на уровне 2 545,65 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке в 2 544,17 пункта (+0,11%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.