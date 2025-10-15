Сийярто: Россия всегда выполняла и уважала энергетические контракты с Венгрией

Если республику заставят изменить структуру своих поставок энергоресурсов, то цены на газ взлетят вверх, заявил глава МИД страны

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly/ Росконгресс

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия всегда уважала и надежно поставляла энергоресурсы по контрактам с Венгрией. Об этом заявил Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

Если же Венгрию принудят изменить структуру своих поставок энергоресурсов, то цены на газ в стране, которые сейчас являются самыми низкими в Европе, взлетят вверх, заявил министр.

"В настоящее время в Венгрию ведут два нефтепровода. Брюссель хочет, чтобы мы закрыли один из них в рамках фундаментальной диверсификации. Но как может привести закрытие одного из двух нефтепроводов к диверсификации страны? Как вы можете считать, что один трубопровод безопаснее, чем два? Это безумие, это скандал, знаете ли, и это полное отсутствие логики", - добавил Сийярто.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в "Гостином дворе" будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.