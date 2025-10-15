Глава "Финуслуг": модели машинного обучения уже способны торговать на бирже

Однако они хуже работают с текстом, что снижает их точность, указал Игорь Алутин

СИРИУС /федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Модели машинного обучения уже способны торговать на бирже, но хуже работают с текстом, что снижает их точность. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Финополис-2025" заявил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

"ML-модели (модели машинного обучения - прим. ТАСС) уже способны торговать и оставлять заявки, но хуже работают с текстом, что снижает их точность. Генеративный ИИ лучше справляется с интерпретацией, однако его ограничивают невысокая скорость и риск "галлюцинаций". К примеру, есть алгоритмическая торговля на базе ИИ, но заметного "обгона" человека по результатам нейросети пока не демонстрируют, и над этой задачей во всем мире продолжают работать", - отметил он.

При этом, по его словам, сейчас ИИ, при использовании в трейдинге, может обрабатывать сведения о рынке и выступает как второй пилот, в том числе для проверки данных.

"Это будет сохраняться до решения проблем с "галлюцинациями" и достижением требуемой точности. В перспективе ИИ не нужен будет терминал в привычном виде: вся логика и данные будут не в интерфейсе терминала, а в серверной части", - заключил Алутин.