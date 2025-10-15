США ожидают рост чиста покупателей их оружия для Киева

Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают на пожертвования для урегулирования конфликта, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что большее количество стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) присоединится к плану Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по НАТО закупают вооружения для Украины из американских запасов. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Итак, на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию", - сказал военный министр.

"Мир достигается, когда ты силен, а не когда ты произносишь громкие слова или грозишь пальцем. Мир достигается, когда у тебя есть мощные и реальные возможности, которые уважают противники. И я считаю, что именно этим занимается НАТО. Я считаю, что именно этим отличается инициатива PURL", - добавил Хегсет. Он подчеркнул, что усилия США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.