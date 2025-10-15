Сийярто: Венгрия не может и не будет отказываться от нефти и газа из России

Лидеры стран Евросоюза оказывают давление на Будапешт, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венгрия не намерена отказываться от поставок нефти и газа из России, поскольку не сможет без них обеспечить свои потребности в энергоресурсах. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, открывшейся в Москве.

Он отметил, что лидеры стран Евросоюза оказывают давление на Венгрию, чтобы заставить ее отказаться от российских нефти и газа.

"Но если нас отрежут от поставок российского газа, то мы не сможем обеспечить необходимые нам поставки топлива", - сказал глава МИД.

То же самое касается поставок нефти из РФ, поступающей по южной ветке трубопровода "Дружба". По словам Сийярто, другие маршруты поставок углеводородов в Венгрию пока не могут заместить объемы, которые обеспечиваются газопроводом "Турецкий поток" и нефтепроводом "Дружба".

"Мы очень дорожим сотрудничеством с нашими российскими партнерами. Нас никогда не подводили российские коллеги. Поставки всегда осуществлялись своевременно, и если нам надо было больше, то нам предоставляли больше, а если меньше, то меньше. Условия контрактов всегда соблюдались, и почему мы вдруг должны разрывать эти отношения", - отметил министр.

Он заверил, что благодаря сотрудничеству с Россией Венгрия находится сейчас "в безопасном положении" с точки зрения поставок энергоносителей. "У нас долгосрочные контракты с "Газпромом", - напомнил Сийярто, добавив, что венгерские компании закупают также энергоносители из других источников, в том числе СПГ, поступающий морским путем в Хорватию.

Глава МИД подчеркнул, что Венгрия намерена и дальше руководствоваться в решении этих вопросов своими национальными интересами.