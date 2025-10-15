Для повышения МРОТ в 2026 году компаниям потребуется более 66 млрд рублей

Минимальную зарплату поднимут темпами, опережающими инфляцию, - на 20,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 66 млрд рублей потребуется выделить компаниям для повышения зарплат до нового уровня МРОТ с 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Мы делали эту оценку на основе данных Росстата по распределению группы доходности. По нашим оценкам, в реальном секторе экономики это потребует порядка 66,4 млрд рублей для доведения МРОТ до нового значения", - сказал он.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это предел, ниже которого не может опуститься зарплата работника за календарный месяц. МРОТ в 2026 году будет повышен темпами, опережающими инфляцию, - на 20,7%. Таким образом, он вырастет до 27 093 рубля в месяц. Повышение МРОТ затронет более 4,5 млн россиян.