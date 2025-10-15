Реклама на ТАСС
ЦБ: инвестиции в основной капитал по итогам 2025 года продолжат расти

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что инвестиции в новые мощности находятся на рекордных уровнях
07:09
обновлено 07:15

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в этом году вырастут, этот рост наблюдается уже пятый год подряд. Инвестиции в новые мощности находятся на рекордных уровнях, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"За счет чего сегодня продолжают расти производственные возможности, потенциал экономики: на это работают инвестиции в новые мощности, конечно же, и они сохраняются на исторически рекордных уровнях. По итогам этого года инвестиции в основной капитал и валовое накопление основного капитала продолжат расти пятый год подряд", - сказал он. 

