Угольная отрасль за полгода получила 1,3 трлн рублей кредиторской задолженности
07:11
обновлено 07:47
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кредиторская задолженность угольной отрасли по итогам 2025 года может достичь 1,5 трлн руб., что выше, чем в прошлом году. Такую оценку привел замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.
"Задолженность по кредитам - 1,2 трлн [руб.] за прошлый год, за полугодие - 1,3 трлн [руб.], потому что сейчас компании не кредитуют, у нас такая закредитованность. И по году мы оцениваем объем в 1,5 трлн [руб.], кредиторскую задолженность", - сказал Исламов.