Угольная отрасль за полгода получила 1,3 трлн рублей кредиторской задолженности

По итогам 2025 года она может достичь 1,5 трлн рублей, указал замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кредиторская задолженность угольной отрасли по итогам 2025 года может достичь 1,5 трлн руб., что выше, чем в прошлом году. Такую оценку привел замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.

"Задолженность по кредитам - 1,2 трлн [руб.] за прошлый год, за полугодие - 1,3 трлн [руб.], потому что сейчас компании не кредитуют, у нас такая закредитованность. И по году мы оцениваем объем в 1,5 трлн [руб.], кредиторскую задолженность", - сказал Исламов.