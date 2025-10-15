Новак: российский газ сохраняет долю в 19% на рынке Европы
07:19
обновлено 07:44
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Доля российского газа в энергобалансе Европы за последние годы пусть и уменьшилась в два раза, но составляет порядка 19%, несмотря на ограничения ЕС. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
"Они (ЕС - прим. ТАСС) приняли решение ограничить поставки российского газа в европейские страны. На сегодняшний день фактически стало меньше поступать газа. Если раньше в балансе Европы российский газ занимал примерно 44%, то сегодня, в рамках общего импорта, остается примерно около 19 процентов. То есть, в два раза уменьшилось", - сказал он.