Новак: российский газ сохраняет долю в 19% на рынке Европы

Показатель сохраняется, несмотря на ограничения ЕС, указал вице-премьер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Доля российского газа в энергобалансе Европы за последние годы пусть и уменьшилась в два раза, но составляет порядка 19%, несмотря на ограничения ЕС. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

"Они (ЕС - прим. ТАСС) приняли решение ограничить поставки российского газа в европейские страны. На сегодняшний день фактически стало меньше поступать газа. Если раньше в балансе Европы российский газ занимал примерно 44%, то сегодня, в рамках общего импорта, остается примерно около 19 процентов. То есть, в два раза уменьшилось", - сказал он.