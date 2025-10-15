Минэнерго актуализирует стратегию развития угольной отрасли до 2050 года

Программа сейчас действует до 2035 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кабмин РФ поручил Минэнерго в текущем году актуализировать программу развития угольной отрасли до 2050 года, заявил замиинистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.

"Правительством Российской Федерации сейчас поставлены задачи Министерству энергетики формирования, актуализации программы развития угольной отрасли. Она сейчас действует до 2035 года, нам поручено ее актуализировать до конца года до 2050 года", - сказал Исламов.