Новак связал негативные тенденции в экономике Европы с отказом от газа РФ

Даже при нынешних условиях Россия готова нарастить поставки в Европу в случае запроса, указал вице-премьер

Вице-премьер РФ Александр Новак © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Негативные тенденции в экономиках стран Европы являются прямым следствием отказа от газа из РФ. Россия даже в таких условиях готова нарастить поставки газа в Европу в случае такого запроса. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической недели.

"Мы наблюдаем, как экономика Европы сегодня фактически стагнирует. Те страны, которые отказались от российского газа, например, ФРГ, это последствия того, что там закрылись в том числе газоперерабатывающие заводы и газохимические предприятия, производства", - сказал он.

"Россия всегда исходила из того, что мы готовы, открыты к диалогу", - отметил Новак, отвечая на вопрос, готова ли РФ нарастить поставки газа в ЕС, если будет такой запрос. Новак добавил, что это должно происходить "на взаимовыгодных условиях, на партнерских условиях".