Еще девять угольных компаний РФ попросили о господдержке

На подкомиссии рассмотрели 42 предприятия, рассказал замминистра энергетики Дмитрий Исламов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заявки на получение индивидуальных мер поддержки уже внесли девять угольных предприятий, планируют еще пять, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.

"На сегодняшний день [на подкомиссии] мы рассмотрели 42 предприятия [для предоставления индивидуальных мер поддержки]. Это девять компаний. Также девять компаний сейчас подготовили и внесли заявки на рассмотрение. Это 18 предприятий. И плюс еще пять компаний заявили, что они в ближайшее время подадут заявки", - сказал Исламов.