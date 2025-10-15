ЗВР в 2024-2025 годах расходовались в основном в рамках операций ФНБ

Операции были в рамках бюджетного правила

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Золотовалютные резервы в 2024-2025 годах расходовались в основном на валютные операции по бюджетному правилу, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"С точки зрения операций с золотовалютными резервами в этом году, как и в прошлом году мы расходовали. В том числе в рамках операций ФНБ, в первую очередь, исключительно в рамках операций ФНБ, которые связаны с использованием ФНБ в рамках бюджетного правила, а также на покрытие дефицита прошлого года. По итогам этого года будет значительный объем, который будет использован для этих целей. И это позволило профинансировать государственные расходы в прошлом году", - сказал он.