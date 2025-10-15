Совет директоров "Газпрома" обсудит изменение инвестпрограммы на 2025 год

Заседание совета директоров пройдет 27 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 27 октября обсудит изменение инвестиционной программы на 2025 год, следует из сообщения холдинга.

"О внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2025 год", - говорится в повестке заседания.

Ранее сообщалось, что инвестиции головной компании "Газпром" в 2025 год снизятся на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1,524 трлн рублей.