Совет директоров "Газпрома" обсудит изменение инвестпрограммы на 2025 год
07:31
обновлено 07:41
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 27 октября обсудит изменение инвестиционной программы на 2025 год, следует из сообщения холдинга.
"О внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2025 год", - говорится в повестке заседания.
Ранее сообщалось, что инвестиции головной компании "Газпром" в 2025 год снизятся на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1,524 трлн рублей.