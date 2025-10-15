ФСЭГ прогнозирует наступление "золотой" эры газа

Спрос на него в мире к 2050 году вырастет на 32%, заявил генсек Форума стран - экспортеров газа Мохамед Хамел

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Золотая" эра газа еще впереди, спрос на него в мире к 2050 году вырастет на 32%. Об этом заявил генсек Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел в ходе выступления на Российской энергетической неделе .

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

"С нашей точки зрения "золотая" эра газа все еще ждет нас впереди", - сказал он.

По его словам, спрос на газ в мире к 2050 году вырастет на 32%, а доля газа в мировом энергобалансе поднимется до 26% с 23%.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в "Гостином дворе" будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.