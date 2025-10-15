В ОПЕК заявили, что игнорируют "белый шум" в энергетике

По словам генсека Хайсама аль-Гайса, организация не занимается политикой и концентрируется на основных фактах и данных в своих исследованиях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. ОПЕК не обращает внимания на "белый шум" в энергетике, а в своих прогнозах концентрируется только на фактах, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе Российской энергетической недели.

"Мы держимся в стороне от "белого шума" и сосредоточены на бизнесе. Все постоянно меняется, и ОПЕК развивалась на протяжении 65 лет. Я считаю, что это одно из наших преимуществ, которое позволило ОПЕК стать одним из ведущих мировых глобальных институтов. Наши исследования серьезно воспринимаются большинством, во многих странах мира, в том числе, с гордостью могу сказать, здесь, в Российской Федерации, где мы сотрудничаем с Министерством энергетики, с вице-премьером Александром Новаком и его командой", - сказал он.

Хайсам аль-Гайс отметил, что организация не занимается политикой и концентрируется на основных фактах и данных в своих исследованиях.