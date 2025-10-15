На развитие туризма в России направят более 200 млрд рублей в 2026-2028 годы

В частности, планируется развивать горнолыжные курорты в стране под управлением корпорации "Кавказ.РФ"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. На реализацию государственной программы "Развитие туризма" в РФ в 2026-2028 годах будет выделено из бюджета 220 млрд рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Всего на бюджетную трехлетку по госпрограмме предусмотрено 220 млрд рублей", - сказал он.

В частности, планируется развивать горнолыжные курорты в стране под управлением корпорации "Кавказ.РФ". На эту цель предполагается направить 12,6 млрд рублей, что обеспечит завершение строительства на Эльбрусе и в Ведучах, и полноценный запуск курорта "Мамисон" в Северной Осетии, рассказал Решетников.

Он отметил, что в РФ сохраняется программа льготного кредитования строительства отелей. "Мы понимаем, что это одна из самых финансово емких программ, учитывая то, что мы берем на себя значимую часть процентного риска. Но это позволяет нам сейчас в стройке иметь 75 тыс. номеров, из которых более 6 тыс. введено", - пояснил министр.

Кроме того, госпрограммой предусмотрены субсидии на создание модульных отелей и развитие туризма в регионах РФ. "Эти мероприятия доказали свою эффективность и направлены на достижение показателей наццели - обеспечения 140 млн турпоездок к 2030 году", - добавил он.