Минэнерго: в "красной зоне" в июле были 53 угольных предприятия

По данным ведомства, в апреле насчитывалось 30 предприятий, которые находились в этой зоне

МОСКВА, 15 октября./ТАСС/. Количество угольных предприятий, находящихся в "красной зоне" в июле увеличилось до 53, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.

"Мы ведем мониторинг так называемой красной зоны. Предприятия, которые либо приостановили [работу - прим. ТАСС], либо находятся на грани этой приостановки. Вот таких предприятий в апреле было 30 в красной зоне, в мае 37, в июне 50, в июле 53", - сказал он.